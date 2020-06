Ballando con le Stelle: svelata la nuova concorrente ufficiale (Milly ha fatto il colpaccio)

Ballando con le Stelle è slittato a causa dell’emergenza sanitaria che ha toccato anche il nostro paese, il programma di Rai Uno sarebbe dovuto partire lo scorso marzo, ma andrà in onda da sabato 12 settembre. Milly Carlucci però non si è mai fermata ed ha continuato a lavorare anche per chiudere il cast, che era quasi completo. Come vi ho rivelato la scorsa settimana, la conduttrice e Alfonso Signorini avevano messo gli occhi sulla stessa vip, il direttore di Chi la voleva al Grande Fratello Vip e Milly a Ballando. Il personaggio in questione è Alessandra Mussolini, che pare abbia scelto la Carlucci. Davide Maggio ha ufficializzato così l’ultimo nome del cast di Ballando con le Stelle 15.

“Milly Carlucci ha fatto 13 con Alessandra Mussolini. La conduttrice ha chiuso il cast di Ballando con le Stelle 2020 e DavideMaggio.it è in grado di confermarvi che il tredicesimo concorrente sarà l’ex politica e nipote di Benito Mussolini”.

Milly ha fatto davvero un colpaccio riuscendo a convincere la Mussolini, che (per quanto possa non piacere a tutti) resta un personaggio molto noto e che fa discutere ogni volta che appare in tv.

Da Vittoria Schisano e Costantino Della Gherardesca, a quel DILF di Paolo Conticini, fino al manzone Gilles Rocca e alla Mussolini, direi che questo cast è davvero variegato.

Ballando con le Stelle 15, il cast completo

01) Antonio Maria Catalani (artista)

02) Barbara Bouchet (attrice)

03) Daniele Scardina (pugile)

04) Elisa Isoardi (conduttrice)

05) Gilles Rocca (attore)

06) Lina Sastri (attrice)

07) Ninetto Davoli (attore)

08) Paolo Conticini (attore)

09) Rosalina Celentano (attrice)

10) Vittoria Schisano (attrice)

11) Costantino Della Gherardesca (conduttore)

12) Tullio Solenghi (attore)

13) Alessandra Mussolini (politica, opinionista)

Alessandra Mussolini potenzialmente nuova concorrente di #BallandoConLeStelle. Vorrei allertare il ballerino che la accompagnerà:

mi raccomando niente prese, che se per caso finisce a testa in giù scoppia il finimondo. — GigiGx (@GigiGx) June 14, 2020