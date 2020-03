Ballando con le Stelle, svelato un nuovo concorrente

Il cast della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle è (quasi) al completo perché dei 13 vip in gara 12 sono stati già svelati: l’ultimo, fra le pagine di TvBlog, risponde al nome di Tullio Solenghi.

I 12 nomi svelati al momento sono divisi fra 7 uomini e 5 donne, per questo motivo presumo che all’appello manchi una donna.

Sarà davvero così?

Che possa essere Arisa, come richiesto a Il Cantante Mascherato?

“Giovedì 12 marzo annuncerò tutto il cast di Ballando nel daytime di Raiuno. L’Azienda ci ha chiesto di andare in onda sabato 28 marzo. Ci sono delle regole molto stringenti e serie che rispetteremo alla lettera fino in fondo. Vi mosteremo come siamo scrupolosi nell’osservare le ordinanze e direttive per la salute nostra e delle persone che lavorano e ballano con noi.

Non parlo di medicina e salute. Lascio agli esperti il compito di parlare di ciò che ci stanno insegnando per difendere la nostra salute. Il compito che ci affida la Rai è di portarvi con Ballando un momento di buonumore, un’operazione socialmente utile per tenere su lo spirito a chi sta a casa, a chi è in difficoltà. Tutti insieme ce la facciamo”.