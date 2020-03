Ballando con le Stelle: vip e ballerini in quarantena, Alessandra Tripoli non ci sarà per colpa del CoronaVirus

Il cast dei ballerini della nuova edizione di Ballando con le Stelle non solo dovrà far a meno di Samanta Togni (che ha annunciato di non farne più parte fra le pagine del settimanale Gente), ma anche di Alessandra Tripoli, che è stata allontanata a causa di forza maggiore.

La Tripoli, infatti, da anni vive in Cina ed è recentemente tornata proprio da Hong Kong: per questo motivo – in seguito alle nuove direttive emanate dal Governo – non potrà partecipare a Ballando con le Stelle dato che dovrà restare in quarantena.

E se la Tripoli è in quarantena a casa insieme al marito, tutti i vip ed i ballerini della nuova edizione sono già “al sicuro” a Roma, dove quotidianamente in piena sicurezza CoronaVirus si allenano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Tripoli (@alessandratripoli) in data: 9 Nov 2019 alle ore 8:06 PST

L’unico volto di Ballando con le Stelle che attualmente non è a Roma (e che rischia quindi di partecipare allo show in differita, come ipotizzato da Davide Maggio), sarebbe Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle 15, cast

01) Antonio Maria Catalani (artista)

02) Barbara Bouchet (attrice)

03) Daniele Scardina (pugile)

04) Elisa Isoardi (conduttrice)

05) Gilles Rocca (attore)

06) Lina Sastri (attrice)

07) Ninetto Davoli (attore)

08) Paolo Conticini (attore)

09) Rosalina Celentano (attrice)

10) Vittoria Schisano (attrice)

11) Costantino Della gherardesca (conduttore)

12) ?

13) ?

14) ?

15) ?