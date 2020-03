Ballando con le Stelle sospeso a causa del Coronavirus? Il motivo

Solo ieri sono stati svelati i nomi di 3 bellocci contattati per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e oggi è arrivata la notizia che probabilmente la trasmissione verrà sospesa. A causa del Coronavirus anche lo show di Milly Carlucci potrebbe essere cancellato come La Corrida. A lanciare l’indiscrezione è stato il Corriere della Sera, che ha svelato anche il motivo. Pare che che il programma potrebbe subire uno slittamento a causa del contatto ravvicinato tra i ballerini.

“La sospensione ha a che fare presumibilmente con l’impossibilità di assicurare la debita distanza tra le coppie in concorso”.

Per adesso Milly e la produzione di Ballando non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale.

Daniele Scardina

Gilles Rocca

Antonio Maria Catalani

Barbara Bouchet

Da oggi anche i programmi tv in onda da Roma senza pubblico, cancellata #lacorrida che potrebbe slittare ad aprile. #Amici19 venerdì con studio vuoto, a rischio stop secondo il Corriere anche #ballandoconlestelle .

A questo punto #BallandoConLeStelle a settembre contro #TuSìQueVales . Tanto è lo show di punta della Rai, di un successo stratosferico, ed è giusto che sfidi lo show di punta (intrattenimento) Mediaset e non più Amici che è un flop (cit.)

A proposito degli stop #tv per #CoronaVirus, il vero problema per Milly Carlucci non è #BallandoConLeStelle (su cui si può nutrire ancora qualche speranza).

Il vero problema è #BallandoOnTheRoad, di cui la settimana prossima dovevano iniziare le riprese.

— Gigi Gx (@GigiGx) March 5, 2020