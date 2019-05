Caos a Ballando con le Stelle, Canino sbotta con Nunzia De Girolamo: “Ti querelo! Vergognati” (VIDEO)

Nunzia De Girolamo non ha mai avuto un buon rapporto con i giudici di Ballando con le Stelle. Durante tutte le puntate l’ex deputata di Forza Italia ha discusso più volte con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Ieri sera durante la finale però i toni si sono accesi più del solito. Fabio ha accusato la concorrente di aver messo dei like ad alcuni commenti che auguravano la morte ai giudici dello show di Milly Carlucci. La De Girolamo ha cambiato discorso tirando in ballo le sue battaglie politiche (anche quella per i diritti dei gay) e – giustamente – Selvaggia Lucarelli le ha fatto notare che questo non c’entrava nulla con l’accusa mossa da Canino.

Nunzia stizzita ha risposto: “E voi cosa avete fatto sui social? Dai video a luci rosse alle offese ai bambini. […] Ho detto voi, non ho fatto nomi”.

Fabio Canino ha replicato dicendo di voler querelare Nunzia De Girolamo: “Ma come ti permetti? Ti querelo! I video a luci rosse? Ma come ti permetti?! Basta. io la querelo“.

Ovviamente questo è stato il momento più bello della finale. Avercene di catfight trash così. Anche se mi aspettavo di vedere Selvaggia più inviperita, invece a parte un “vergognati” non ha aperto bocca.