Ballando con le Stelle, Milly Carlucci con la sorella Gabriella: cosa bolle in pentola?

Ballando con le Stelle in queste settimane è sulla bocca di tutti a causa del pentagono amoroso di corna e tradimenti fra Stefano Oradei, Veera Kinnuen, Dani Osvaldo e Gessica Notaro. Quanto c’è di vero in questa storia, purtroppo, solo i diretti interessati lo sanno.

Lo show di Milly Carlucci però è stato commentato anche da sua sorella, Gabriella Carlucci, intervistata dal settimanale Spy che le ha chiesto senza mezzi termini se parteciperebbe mai come concorrente danzerina al programma.

“Concorrente a Ballando con le Stelle? No, ma solo perché non avrei tempo. La ballerina per una notte invece sì. Milly è in assoluto la numero uno, a me la tv piace moltissimo e penso di saperla fare, ma ho diversificato le mie attività anche perché due conduttrici con lo stesso cognome e per di più somiglianti erano troppe, ma sono contenta di ciò che ha fatto”.

Che sia una proposta pubblica o qualcosa fra le due sorelle Carlucci bolle in pentola? Sarebbe bello vedere Gabriella come ballerina per una notte di Ballando con le Stelle anche se lo show – che tornerà a gennaio – ha ancora molti mesi per preparare il cast di concorrenti e di ospiti.