Ballando con le Stelle: Milly Carlucci tenta il colpaccio e contatta un personaggio iconico della tv

Mancano ancora 6 mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma Milly Carlucci è già al lavoro sulla composizione del cast. La conduttrice Rai ha tentato il colpaccio contattando un personaggio iconico della tv, Iva Zanicchi. L’opinionista del Grande Fratello 16 però ha qualche perplessità legata alla sua età, anche se ha detto che sogna di lavorare insieme a Milly, che ha definito ‘professionale e di classe’.

“Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. Lei è una persona che stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. – ha dichiarato Iva ad Adnkronos – E’ una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Non nascondo di essere stata contattata per partecipare a Ballando con le Stelle. Lo avrei fatto eccome, certo. Solo che so come sono fatta, io mi butto troppo nelle cose e poi c’ho un’età. Questo anche se tutti possono vedere che sono ancora forte!”

Riuscirà Milly Carlucci a convincere Iva Zanicchi? A giudicare dalla risposta non mi sembra un no categorico. di Nel dubbio potrebbe reclutarla come nuova giurata o anche ballerina per una notte.

Fonte: Adnkronos