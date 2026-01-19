Milly Carlucci è fuori, la decisione Rai su Ballando con le Stelle | È già cosa fatta

L’ultima edizione ha chiuso con numeri da capogiro: la finale di dicembre ha registrato un picco di oltre il 31,7% di share, catturando l’attenzione di più di 3,1 milioni di spettatori. Un trionfo che ha visto trionfare la coppia Andrea Delogu e Nikita Perotti. Nonostante questi risultati inequivocabili, lo storico teatro che ha fatto da cornice a tanto lustro e tante polemiche non sarà più la sede del popolare talent show. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la mossa rientra in una più ampia revisione dei costi e degli spazi produttivi intrapresa dalla rete pubblica.

Per la produzione, l’impatto è quello di un vero e proprio “sfratto tecnico”. Dopo anni di dirette mozzafiato, prove estenuanti e allestimenti complessi al Foro Italico, il team di Ballando si trova di fronte a un trasloco imposto. Una decisione che solleva interrogativi non solo logistici ma anche emotivi, data la profonda connessione tra il programma e la sua iconica location.

Saxa Rubra: la nuova casa e la rivoluzione in studio

La nuova destinazione individuata per Ballando con le Stelle è il polo produttivo di Saxa Rubra, alle porte di Roma. Qui, si prevede la costruzione di uno studio completamente nuovo, un’operazione che promette di essere una piccola rivoluzione sotto molti aspetti. Il trasferimento non sarà una semplice riallocazione, ma comporterà un’ampia riorganizzazione che toccherà ogni aspetto della macchina produttiva.

Spazi diversi significano nuova logistica per le maestranze, ridefinizione degli accessi per il pubblico e, soprattutto, l’arduo compito di gestire la scenografia storica del programma. Il celebre lampadario, il lucido pavimento da sala da ballo e l’atmosfera inconfondibile che per anni ha caratterizzato lo show dovranno essere affrontati in questo nuovo contesto. Si aprono due scenari principali: la fedele ricostruzione degli elementi iconici per mantenere intatta l’identità visiva, oppure un audace aggiornamento che potrebbe portare a un restyling significativo, pur senza snaturare l’anima di Ballando.

La sfida è grande: riproporre l’eccellenza e il fascino che il pubblico si aspetta, adattandosi a un ambiente completamente nuovo. Questo processo richiederà non solo risorse economiche, ma anche una notevole dose di creatività e ingegno da parte di tutto lo staff per garantire che il cuore pulsante dello show rimanga inalterato, nonostante il cambio di palcoscenico.

Il futuro di Milly Carlucci e l’incognita Ballando

Nonostante il cambiamento radicale di sede, un punto fermo rimane: Milly Carlucci continua a essere una figura centrale nei piani di Rai 1. La conduttrice è considerata una vera e propria garanzia per il prime time, capace di orchestrare un mix equilibrato di spettacolo, competizione e momenti di forte emozione. La sua leadership e la sua capacità di innovare, pur mantenendo salde le tradizioni, sono elementi che la Rai intende preservare.

Parallelamente al destino di Ballando, si è discusso di altri progetti legati alla conduttrice. Sembra che Notti sul ghiaccio sia stato accantonato, mentre Il Cantante Mascherato non rientra al momento tra le priorità aziendali. Un’ipotesi di riproposizione della storica Canzonissima, pur suggestiva, non avrebbe convinto per ragioni di budget, evidenziando un contesto di risorse limitate e scelte sempre più ponderate all’interno della Rai. Questo sottolinea come l’azienda stia privilegiando la continuità dei suoi titoli più forti, anche se ciò implica accettare cambiamenti strutturali significativi come quello che coinvolge Ballando.

La vera incognita rimane l’effetto che il trasloco avrà sullo show. Ballando con le Stelle cambierà volto radicalmente o riuscirà a mantenere intatta la sua anima, trasportando la magia in un nuovo ambiente? La risposta definitiva arriverà solo con il debutto della prossima stagione. Una certezza, però, resta granitica: ovunque andrà, Milly Carlucci continuerà a portare con sé il suo iconico sabato sera, fatto di lustrini, appassionanti sfide e immancabili polemiche, elementi che ne hanno decretato il successo duraturo.