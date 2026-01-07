Famiglia nel bosco, situazione molto preoccupante | I bambini ora sono a rischio

Il caso della “famiglia nel bosco” di Palmoli, che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso, si arricchisce di un capitolo profondamente umano e psicologico. L’attenzione mediatica e giudiziaria, inizialmente focalizzata sugli aspetti legali e sulla scelta di vita isolata dei genitori, sta ora cedendo il passo a una dimensione di sofferenza che interpella la nostra coscienza collettiva. I genitori, che si trovano al centro di questa tempesta, stanno vivendo un periodo di intensa angoscia, dominata in gran parte dalla preoccupazione per il benessere e le condizioni psichiche dei loro figli. È proprio da qui che emerge la voce di Tonino Cantelmi, noto psichiatra e consulente di parte della coppia, che ha recentemente incontrato i due genitori.

Cantelmi ha descritto un incontro carico di emotività. “Abbiamo incontrato i due genitori straziati, hanno pianto il loro dolore, sono preoccupatissimi per la salute psichica dei loro figli, li vedono traumatizzati”, ha dichiarato lo specialista. Queste parole dipingono un quadro di profonda disperazione, dove la coppia sembra non riconoscersi nel vortice di eventi che li ha travolti. La loro principale ansia ruota attorno all’impatto di questa vicenda sui più piccoli, evidenziando una vulnerabilità che merita un’attenta considerazione al di là delle sentenze.

La voce dello psichiatra: Dolore e richiesta di aiuto

L’incontro con il Dottor Cantelmi ha rivelato un aspetto cruciale: la disponibilità della famiglia a collaborare con le istituzioni. Contrariamente a un’immagine di chiusura o resistenza, lo psichiatra ha sottolineato l’apertura dei genitori a seguire le indicazioni del Tribunale per i Minori dell’Aquila. Questo include la possibilità, seppur dolorosa, di effettuare una perizia psichiatrica, sia per loro che per i figli. “Credo che sia una famiglia in questo momento disponibile anche a seguire le istanze del Tribunale per i Minori dell’Aquila, anche a effettuare una perizia psichiatrica che per tutti noi sarebbe dolorosa e traumatica”, ha affermato Cantelmi.

Tale disponibilità è un segnale forte di una volontà di confronto e di un desiderio, seppur espresso tra lacrime e sofferenza, di trovare una strada per il bene dei propri figli. Non si tratta di una famiglia che rifiuta il dialogo, ma di una che si trova in una situazione di fragilità estrema, desiderosa di essere compresa e aiutata. Cantelmi ha espresso una preoccupazione chiara: “Non riesco a comprendere quello che sta succedendo, mi sembra di poter dire che è una famiglia che sicuramente ha bisogno di essere accompagnata ma non devastata”. Questa frase racchiude l’essenza dell’appello dello psichiatra: la necessità di un supporto empatico e costruttivo, piuttosto che di interventi percepiti come distruttivi.

I segni sui figli: Una sofferenza silenziosa

Il fulcro dell’allarme lanciato dal Dottor Cantelmi riguarda le condizioni psicologiche dei tre bambini. Pur escludendo episodi di estrema gravità clinica, lo specialista ha descritto un quadro di sofferenza profonda che non può essere ignorato. “Ho parlato di rabbia, di dolore, di delusione, di sofferenze di questi figli, di pianti, di grida e piccoli atti autolesionistici”, ha rivelato lo psichiatra. Questi non sono semplici capricci, ma chiari indicatori di un trauma emotivo in atto, segnali che i bambini stanno elaborando a loro modo la complessa situazione che li ha coinvolti.

È qui che si evidenzia l’aspetto più delicato della vicenda: una famiglia che, secondo il consulente, ha bisogno di essere sostenuta e seguita con cura, evitando qualsiasi tipo di pressione esterna che possa aggravare un equilibrio già precario. Il rischio, come sottolineato da Cantelmi, è che azioni inappropriate o percepite come aggressive possano trasformare un disagio gestibile in una ferita irreversibile. L’obiettivo primario dovrebbe essere la protezione del benessere psicologico dei minori, garantendo loro attenzione, ascolto e un accompagnamento costante e professionale. Solo così si potrà sperare che il disagio manifestato non si approfondisca, ma trovi invece un percorso verso la guarigione e la serenità, per l’intera famiglia.