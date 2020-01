Barbara Alberti nella notte svela che abbandonerà il GF Vip prima della fine del televoto: ecco quando lascerà la casa

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti si è beccata 3 nomination e ha annunciato che probabilmente abbandonerà il reality. Alfonso Signorini l’ha invitata a prendersi del tempo per riflettere. In realtà la scrittrice ha le idee chiare, perché durante la notte ha rivelato che lascerà il programma all’inizio della puntata di lunedì, prima della fine del televoto.

“Non vedrò i risultato del televoto, assolutamente, esco prima. Me ne andrò prima, che cavolo! Prima del prossimo venerdì. Io me ne vado lunedì.

Ho fatto delle belle amicizie, va bene così. Ho scoperto molti che non conoscevo e molti che non avrei incontrato nella vita. Io vi avevo chiesto di votarmi, non dovete sentirvi in colpa. Sono sempre uscita a sorpresa, qualsiasi prezzo abbia pagato. Io sono uscita di nei momenti più improbabili. Se sento che devo sfondare una porta lo faccio. Mai pentita di pagare penali emotive.

In confessionale avevo chiesto di potermi scusare pubblicamente con Pasquale stasera ma niente. Lui ad esempio qui sarebbe sopravvissuto perché ha l’intelligenza della vita. Io sto uscendo come la vecchia strega. Lunedì lascio e mi pagano solo le puntate fatte”.