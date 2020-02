Barbara Alberti bestemmia (VIDEO)

Barbara Alberti bestemmia al Grande Fratello Vip.

La scrittrice ovviamente non ha bestemmiato con l’intento di offendere Dio o i credenti (anche se personalmente non mi offendo quando offendono il mio Dio, Britney Spears), ma lo ha fatto raccontando un aneddoto. Con lei seduti al tavolo anche Pago, Serena Enardu, Andrea Denver, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

“…e lei è una precaria assoluta perché insegna in una scuola privata ed ogni tanto riesce a trovarsi dei lavoretti. E’ povera ed assolutamente isolata ed il fatto di avere un marito impiegatista non l’aiuta assolutamente. Un giorno la preside la chiama incazz*tissima e dice ‘Lei ha bestemmiato!’, ‘Io? Che ho detto?, ‘Dio budell*ne’!”.

Adesso la domanda è solo una: sarà squalificata?



#GFVIP Sto piangendo per il dio budellone dell’Alberti 🤣🤣🤣

PS: non iniziate con la squalifica perché proprio no.

— Nena ermetica 🏴‍☠️ (@ireninax) February 9, 2020