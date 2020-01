Barbara Alberti, frasi choc contro un concorrente: “Farà del male a una donna, ha la faccia da assassino”

Ieri sera Barbara Alberti e Rita Rusic stavano pulendo la cucina, quando la scrittrice ha iniziato a parlare di quello che è successo a Salvo Veneziano. Barbara ha condannato il comportamento del pizzaiolo, ma anche le risate degli altri 3 ex gieffini, poi si è scagliata contro Pasquale Laricchia. La Alberti c’è andata giù pesante e ha detto che il pugliese farà del male alle donne e che ha la ‘faccia da assassino’.

“Lui era furibondo ci avrebbe ucciso tutti. Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio. Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questo. Però odierà le donne, lui farà qualcosa di male alle donne. Aveva una faccia da assassino”.

Amo follemente Barbara e trovo orrende anche le risatine di Pasquale, Patrick e Sergio, ma questo attacco è davvero fuori luogo.

chi considera la alberti di cultura, mi giustifichi queste parole su Pasquale!

ma che film si fa Barbara alberti lo ha descritto come i serial killer

La Alberti: “Pasquale ha la faccia di assassino. Ieri avrebbe fatto del male a tutti”

E la regia stacca. Questo non è grave? Sicuramente verrà fatto passare in sordina giusto?

Ma poi sta gente come sta a dire certe cose, io veramente basita #gfvip

