Barbara Alberti parla di gay, del Grande Fratello Vip e del film di Ozpetek

Barbara Alberti, intervistata da Today in occasione del suo debutto cinematografico nel film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, ha parlato di omosessualità e fluidità:

“E’ la prima volta che vado al cinema e la tematica non è ‘siamo gay, non siamo gay‘, bensì è ‘siamo felici o non siamo felici‘. Questo è un film politico, nel senso più alto del termine”. Io trovo che la domanda ‘Ma tu sei omosessuale?‘ sia veramente villana. Quando, nel corso della mia vita, me l’hanno chiesto, ho sempre risposto: ‘Da qui a stasera, che ne so?‘. Oggi c’è questo marchio dell’identità, identità, identità… Piano. Mi piacciono i ragazzini proprio perché cominciano a parlare di ‘fluido’.”.

L’Alberti ha poi svelato come ha fatto ad arrivare ad Ozpetek grazie all’aiuto di Mina.

“Ho un piede nella fossa e mai avrei pensato di fare l’attrice. Un giorno mi ha chiamata mio figlio e mi ha detto che Ferzan era interessato a me. ‘Che vuole?‘, ho chiesto. ‘Cerca una vecchia cattiva, una che abbia proprio la faccia da carogna‘, mi ha risposto. Io quella già ce l’ho di mio ma, dopo che mi ha conciato lui, avevo proprio la divisa da stron*a. Prima d’ora avevo fatto solamente un’esperienza in teatro, ma in quel caso leggevo cose mie e a volte neanche dicevo le battute per la vergogna nei confronti dei miei compagni che già le conoscevano. E’ stata Mina a fare il mio nome ad Ozpetek, eppure neanche la conosco. Non ho mai avuto occasione di baciarle la veste. Pensavo non avesse idea della mia esistenza. La mia prima sorpresa è stata proprio questa: che mi conoscesse”.

Per Barbara Alberti il 2019 non sarà solo l’anno del suo debutto cinematografico, ma anche quello all’interno di un reality show: interrogata in merito al rumor sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip, la scrittrice ha così risposto:

“Se c’è qualcosa di vero? Tenga solo presente che io sono veramente una vecchia pazza”.

Non vedo l’ora.