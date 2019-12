Barbara Alberti verso il Grande Fratello Vip, ecco le ultime trattative

Barbara Alberti potrebbe essere una delle prossime concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. A pochi minuti dall’annuncio ufficiale di Rita Rusic come “prima concorrente“, Dagospia ha svelato che pure l’Alberti potrebbe prenderne parte.

“FLASH! GIRA VOCE CHE AL ”GRANDE FRATELLO VIP” ARRIVERA’ ANCHE LA MITICA, MITOLOGICA BARBARA ALBERTI. SIGNORINI L’AVEVA PROMESSO: ”SARA’ UN REALITY CON VERI VIP, DOVE NON DOVRETE CHIEDERVI ‘CHI E’ QUESTO?”’, E LA PARTECIPAZIONE DELLA SCRITTRICE GARANTIREBBE UN MIX DI ALTO E BASSO IMPERDIBILE”.

76 anni suonati, Barbara Alberti sarebbe così la concorrente più matura a partecipare al Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio, di due anni più giovane di lei, quando ha partecipato al GF Vip di Ilary Blasi aveva 72 anni.

Il suo curriculum su Wikipedia è infinito (scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana), anche se molti amanti del trash la ricordano soprattutto per il suo ruolo da opinionista in talk pomeridiani e reality show. L’anno scorso, tra l’altro, ha partecipato anche a Celebrity Masterchef in qualità di concorrente.

Barbara Alberti al Grande Fratello Vip sarebbe un vero asso nella manica. Complimenti a Signorini.