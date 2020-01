Barbara Alberti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo

Venerdì notte Barbara Alberti ha espresso la volontà di lasciare il Grande Fratello Vip. La scrittrice non è felice di quello che gli autori hanno mostrato ai telespettatori ed ha paura di perdere l’affetto del suo pubblico. Ieri mattina è successo qualcosa, nel live la Alberti non è mai stata inquadrata e sui social erano in molti a chiedere dove fosse finita. Il GF ieri sera ha fatto sapere che Barbara è stata portata in ospedale per un controllo.

“Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, oggi è stata accompagnata in una struttura sanitaria. Si tratta di un controllo medico”.

Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2020

Molto probabilmente sarà stato un po’ di stress dovuto alla difficile puntata di venerdì e al suo desiderio di abbandonare il gioco prima dell’esito del televoto. Visto la volontà di Barbara, non è da escludere che la concorrente – una volta dimessa – decida di non tornare più in gioco e di restare a casa sua.

Nonostante alcune sue scelte discutibili e alcuni scivoloni, se Barbara Alberti si ritirerà dal gioco sarà una perdita per tutti. Mi auguro quindi che ci ripensi.

Si infittisce, comunque, il giallo su Barbara Alberti che, secondo il GF, sarebbe stata accompagnata in ospedale per “controlli di routine”!#GFVIP #GFVIP4 #gfvip2020 — Il Giomba (@ilgiomba) January 26, 2020

Barbara Alberti quando le chiederanno cosa ha fatto oggi per tutto il giorno:#GFVIP pic.twitter.com/G9RgLrOR1j — mat (@ahoy_boy98) January 25, 2020