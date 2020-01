Barbara Alberti senza microfono svela il vero motivo per cui abbandonerà il GF Vip e tira in ballo Signorini

Ieri durante la puntata del GF Vip Barbara Alberti ha dichiarato in diretta che avrebbe lasciato il programma perché per lei questo non è più un gioco e non riesce a nominare nessuno, visto che vuole bene a tutti. La realtà però è ben diversa.

Durante la notte la scrittrice (con il microfono coperto) ha rivelato ad Adriana Volpe il vero motivo per cui abbandonerà il reality.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Io conosco il mio contratto, le puntate che ho fatto me le devono pagare. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio veder crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto. Trasmettendo solo cose pessime rischio. Voglio avere rassicurazioni su ciò che potrò dire lunedì, altrimenti esco domani. Signorini, che prima mi trattava come una madonna, in puntata mi ha tratta peggio. Questa cosa non va, si sta cercando di ribaltare tutto”.

Ero felicissimo della partecipazione di Barbara Alberti al GF Vip, la apprezzo da anni, ma devo dire che ieri sera secondo me non ne è uscita benissimo. La schiettezza che la contraddistingue è venuta meno.

Beh raga ognuno firma dei contratti, che male c’è. Tutti sapevano che Barbara lo ha diverso, già il fatto che ha una stanza solo per se. Non cerchiamo sempre la notizia #gfvip https://t.co/3OLZDds7ZV — C l a u d i a (@itsclaudiatweet) January 25, 2020