Barbara Alberti si rimangia le offese su Wanda Nara che risponde con un gesto epico

Barbara Alberti durante il momento nomination al Grande Fratello Vip ha avuto la possibilità di confrontarsi con Wanda Nara che aveva appellato come “mostro” qualche sera fa.

A chiederle un commento è stato Alfonso Signorini:

La scrittrice, inaspettatamente, si è rimangiata l’offesa sottolineando di non aver mai detto ‘mostro’ ma semplicemente che era una cosa ‘inconsueta’.

Allego il video:

“Ma no ragazzi, ma siete ignobili. Anche lei ha fatto battute su di me! Comunque non ho detto che è un mostro, no. Ho detto che è una cosa inconsueta. Un’iperbole. Io ero felicissima di conoscerla perché è stata la manager di due grandi calciatori e nel mentre ha fatto pure cinque figli, questo mi sembrava straordinario, perché un’italiana oggi i figli non li fa. Comunque parlare alle spalle degli altri è sempre stato uno dei più grandi divertimenti. Avete preso una frase da un discorso che era molto divertente”.