Barbara d’Urso conferma che Taylor Mega non sarà più nelle sue trasmissioni

Elena Morali nei giorni scorsi è stata accusata di aver aggredito alcuni agenti. La showgirl ieri è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live per parlare dell’accaduto.

“La Morali, visibilmente alterata, avrebbe cominciato ad urlare contro la polizia in maniera pesante, con calci e sputi. Sarebbe poi arrivato anche Scintilla, che avrebbe cominciato un alterco con Di Daniele. – si legge su Il Giornale – La questione sarebbe degenerata al punto da obbligare la polizia a portare in questura in manette Elena Morali, a cui è stata poi notificata la denuncia per minaccia, resistenza, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. La showgirl è stata poi rilasciata la mattina dopo, ma sulla sua testa pendono comunque queste gravissime accuse”.