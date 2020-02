Barbara De Santi debutta come cantante con la sua girlband, le Loom Loom: ecco il singolo ‘L’estate Viene e Va’ (VIDEO)

Dopo Lorenzo Riccardi, Selvaggia Roma e Teresa Langella, un’altra protagonista di Uomini e Donne ha debuttato nel mondo della musica. Barbara De Santi è la leader di una girlband e lo scorso 10 febbraio le Loom Loom hanno pubblicato su You Tube il video musicale del loro primo singolo, L’Estate Viene e Va.

“Video ufficiale tormentone “L’estate viene e va” cantano le LoomLoom. – si legge nella descrizione di You Tube – Il gruppo è formato da: Barbara De Santi, Pamela Rota, Elisa Bussacchetti e Vania Mozzato con la partecipazione del chitarrista Daniele Bonadei”.

Un brano fresco, orecchiabile, ma con dalle sonorità innovative, una produzione davvero valida, questo pezzo sicuramente sarà il tormentone dell’estate e non avrà problemi a conquistare le classifiche iTunes e FIMI. Mi chiedo solo perché le Loom Loom non abbiano presentato questa perla a Sanremo 2020. Non mi aspettavo un debutto così d’impatto, con un prodotto davvero ben fatto, da una protagonista di Uomini e Donne.

B!tches, ascoltate (e guardate) per credere.

FERMI TUTTI. DA QUANDO BARBARA HA FATTO UNA CANZONE “L’estate viene e va” CON TANTO SI VIDEO SUPER TRASH?!?! WTF BDS?!? #uominiedonne — Sherì Okizaki (@xSheriza) February 13, 2020

PS: ovviamente…

Siamo davanti ad una trashata di proporzioni epiche, roba da far sembrare il singolo e il video dell’artista futurista Selvaggia Roma, un prodotto partorito dal team di Beyoncé.

Il video caricato su You Tube in qualità pessima, pieno di clip che sembrano prese dalle bacheche Facebook di qualche 50enne, le foto dell’iconica Barbara che scorrono all’improvviso tra una scena e l’altra, è tutto così trash da diventare ARTE.

Adesso però pretendo che Barbara performi L’Estate Viene e Va a Uomini e Donne.