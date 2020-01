Barbara De Santi lancia una scarpa e del cibo durante la registrazione di Uomini e Donne (anticipazioni)

Ero certo che a causa del ritorno di Armando, Barbara De Santi avrebbe perso la calma e ci avrebbe regalato del sanissimo trash. Invece nel corso dell’ultima registrazione del Trono Over è stato un altro cavaliere a far perdere le staffe alla dama. Marcello ha provato a far passare Barbara per bugiarda, raccontando a modo suo una loro serata e la De Santi per tutta risposta gli ha lanciato un biscotto e poi una scarpa. Presa dalla rabbia Barbara ha attaccato anche Armando, dicendogli che prima o poi lo smaschererà e porterà in studio le prove che dimostrano l’esistenza della sua compagna segreta.

Non c’è storia, il Trono Over continua a battere il Classico.



“L’exploit finale spetta a Barbara! Sta uscendo con Marcello e racconta che sono stati a cena insieme ma non ha visto interesse nei suoi confronti perché subito dopo cena l’ha riaccompagnata in albergo senza che lei gli avesse palesato questo volere. Lui dice che lei gli aveva detto di non stare bene pertanto l’aveva portata a dormire, insomma le loro versioni non combaciano perché lui le imputa che lei è sempre indaffarata, non ha mai tempo per lui e sta sempre con le amiche mentre lei dice che lui deve farsi la sua vita indipendente e alla fine si insultano a vicenda e lei gli lancia in faccia un biscotto che una del pubblico gli aveva offerto in un momento in cui si sentiva mancare per calo di zuccheri. – si legge su il vicolo delle news – Per alzarsi e ritornare al posto nella foga si è incastrato il pantalone lungo sotto il tacco e sta per cadere a terra ma si salva per il rotto della cuffia. Marcello però continua a parlarle dicendo di aver fatto tutto da sola perché non aveva intenzione di chiudere con lei oggi e lei prende e gli lancia una scarpa.

La scarpa arriva vicino a Simone che vuole riportargliela ma la prende Armando e gliela porge lui dicendole che alla fine accusava lui di far gesti sconsiderati ma lei è peggio. Gianni la rimprovera perché il cibo non si deve lanciare così Barbara si alza, riprende il biscotto da terra e se lo mangia incurante dei germi tanto gli anticorpi lavoreranno per lei. Alla fine Barbara De Santi accusa di nuovo Armando di aver la fidanzata fuori e lo minaccia che prima o poi porterà le prove, lui le dà della pazza ma lei continua a dargli del falso e poi inizia a dire che tutti quelli del parterre maschile lo sono. E sulle note di questo trash Maria chiude la puntata assai divertente”.