Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno fatto pace

Barbara d’Urso e Alfonso Signorini dopo anni di silenzio hanno fatto pace: a svelare l’aneddoto è stato proprio Signorini sul suo settimanale Chi, dove ha raccontato di aver organizzato una cena a casa sua a base di involtini di pollo e olio appena franto.

“Tra le tante cose di cui la vita è piena, c’è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate […] A me è successo con Barbara d’Urso. Siamo stati amici in passato […] Poi la porta si è chiusa e nessuno di noi si ricorda il motivo […] Dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia d’olio che produce nella sua Capalbio, io con i miei involtini di pollo al vino bianco di Sicilia (una delle mie specialità) a tavola. Non abbiamo parlato di lavoro ma di noi. Perché tutti e noi ne sentivamo il bisogno. E’ stato come dare acqua ad un terreno fertile: tutto è tornato ad esplodere. Il tempo, a quanto pare, non inaridisce. Il tempo sospende soltanto. Vi confesso che è stata una serata dove ho imparato molto […] E così io e Barbara ci siamo salutati, come se tra noi tutti questi anni di silenzio non fossero mai esisti e da oggi ricominciamo”