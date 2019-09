Barbara d’Urso commenta gli ascolti di Live e risponde a Massimo Giletti

Barbara d’Urso ieri sera con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso ha totalizzato il 15% di share (più precisamente il 14,9%) e oggi – intervistata da AdnKronos – ha deciso di dire la sua in merito agli ascolti ed alle frecciatine di Massimo Giletti che sempre ieri sera, a Non è l’Arena, ha ospitato Pamela Prati.

“Gli ascolti di ieri sera? Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente è la serata più difficile. Fare il 15% la domenica, è come fare il 20% in un’altra serata”.

Su Giletti ha così commentato:

“Giletti fa benissimo il lavoro che fa. Ognuno ha i propri tempi. Del resto tutto quello di cui si parla e si è parlato nasce dall’inchiesta dei miei giornalisti di VideoNews. Sono loro che scavando sono arrivati a far confessare la Michelazzo. Se non fosse successo quello, la Prati non avrebbe confessato. La nostra inchiesta ha scoperchiato un sistema, decine di persone erano state coinvolte a propria insaputa, da Albano a Mister Svizzera spacciato per Simone Coppi, fino a gente comune, come il bimbo di 10 anni che doveva interpretare Sebastian Caltagirone di cui ho ospitato la vera madre: anche lei ha scoperto la verità sul suo bambino grazie a ‘Live’. Ora la storia è pressoché conclusa, è il momento che se ne occupino i giudici per appurare le varie responsabilità”.

Massimo Giletti, infatti, durante Non è l’Arena ha più volte sottolineato come secondo lui Barbara d’Urso – ed implicitamente altri programmi che per settimane hanno parlato del caso, come Mattino Cinque, Verissimo e Storie Italiane – abbiano sbagliato a parlarne dato che “bastavano poche ore per scoprire che qualcosa non andava“. Una dichiarazione semplicistica detta da chi del caso Prati-Gate ha perso moltissime puntate.