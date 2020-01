Barbara d’Urso mangia un biscotto della fortuna in diretta tv (omaggiando Lamberto Sposini)

Il Corona Virus in Italia ha scatenato una vera e propria psicosi da quando a Roma sono stati fermati due ragazzi cinesi con i sintomi. Il contagio, come spiegato, avviene tramite particelle di saliva (quindi parlando a stretto contatto con una persona) e solo da individui che hanno tutti i sintomi manifestati, chi ha il virus in incubazione, infatti, non può trasmetterlo.

A parlarne oggi pomeriggio è stata anche Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque:

Il #coronavirus si trasmette attraverso particelle di saliva e quindi solo da persone che mostrano già sintomi e non durante il periodo di incubazione #Pomeriggio5 pic.twitter.com/GZHLMobZx4 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 31, 2020

Ovviamente la prevenzione è l’arma di ogni malattia (per questo motivo Giulia De Lellis viaggia con la mascherina), anche se la psicosi e la mala-informazione hanno spinto gli italiani a non frequentare più locali e ristoranti cinesi per paura di ammalarsi.

Sembrerebbe infatti che il quartiere Chinatown di Milano abbia subìto un drastico calo di presenze. Per questo motivo Barbara d’Urso ha invitato tutti a frequentare nuovamente quei posti mangiando in diretta un biscotto della fortuna.

Il gesto mi ha troppo ricordato quello di Lamberto Sposini anni fa, quando in diretta al Tg mangiò un pezzo di pollo arrosto perché gli italiani avevano smesso di comprarlo temendo la SARS.



Barbara d’Urso mangia un biscotto della fortuna.