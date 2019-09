Scoprono dei medicinali a Barbara d’Urso, lei fa chiarezza e spiega perché porta il collare (VIDEO)

Barbara d’Urso un po’ di giorni fa è scivolata ed una lastra di cristallo l’ha colpita fra capo e collo facendole perdere momentaneamente la sensibilità al braccio ed alla mano.

Qualche ora fa qualcuno ha notato nelle sue storie dei flaconi di medicinali spargendo la voce sul web che fossero per curare l’osteoporosi e la d’Urso ha deciso di far chiarezza, raccontando la sua sventura.

“Vi ho nascosto una cosa, già da un po’ di giorni. Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successo e che io volevo evitare. […] Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata, sono caduta in maniera pericolosa, e una grande lastra di cristallo mi è entrata qui. Le conseguenze sono state molto particolari… Per molto tempo ho avuto insensibilità al braccio e alla mano. Una cosa che mi ha insegnato che nella vita può capitare tutto in un minuto e la vita va vissuta con gioia. Questo è quanto, ma sto benissimo”.