Barbara d’Urso commenta le bugie di Clizia e Paolo: “Se avessi saputo prima…”

Domenica sera Barbara d’Urso ha smascherato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in diretta a Live e dopo qualche tentennamento i due ex gieffini hanno ammesso di aver raccontato una bugia. Ieri a Pomeriggio 5 durante una chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella, Carmelita è tornata sull’argomento ed ha commentato quello che è accaduto, mettendo un punto alla vicenda.

“Tutti i siti hanno parlato di quello che è successo a Live, anche su Twitter sono stati scritti migliaia di tweet divertenti sull’argomento. […] Loro sono innamorati. Diciamo che io non voglio più commentare quello che è successo ieri sera perché sono positiva. È inutile polemizzare. Se io l’avessi saputo avrei gestito tutto in maniera diversa, sapendo che si erano già visti non avrei fatto tutta la cosa dei guanti e delle mascherine. Auguro loro di essere felici. Diciamo che sono stati un po’ ingenui o forse sono stata ingenua io”.