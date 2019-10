Barbara d’Urso svela perché ha denunciato un suo hater: “Era in contatto con un noto giornalista”

Barbara d’Urso qualche ora fa ha pubblicato sui suoi profili social un lungo video in cui confessa di aver denunciato un profilo hater che da mesi la importunava. La polizia postale, che ha indagato su questo, ha scoperto che il proprietario del profilo era in contatto con un giornalista che gli avrebbe dato consigli ed indicazioni molto precise, incitandolo a continuare.

“Per circa un anno e mezzo c’è stato un profilo anonimo – che per altro aveva ripreso il mio nome cambiando due vocali – che quotidianamente e più volte al giorno pubblicava post molto insultanti ed anche aggressivi scatenando odio contro me, contro i miei figli e contro la mia famiglia. Visto l’insistenza ho iniziato a preoccuparmi e mi sono chiesta ‘Ma chi c’è dietro questo profilo così tanto ossessionato da me?’. Ho fatto ovviamente una denuncia contro ignoti. La polizia postale ha fatto le indagini ed ha scoperto che collegato – anche telefonicamente – con il proprietario del profilo, che collaborava con questo profilo, c’era un giornalista di cui non mi interessa fare il nome. La polizia ha interrogato questo giornalista ed ha scoperto che questo giornalista dava dei suggerimenti, dei consigli, delle esortazioni anche molto precise. Addirittura in un messaggio – messo agli atti – mandato dal telefonino del giornalista c’è scritto ‘Un bacio e ti voglio bene, continua come stai facendo se ti fa divertire e ti fa piacere, se non ti diverte non ha più senso, però continua e fallo anche per me. Vai avanti anche per me’.”