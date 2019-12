Barbara d’Urso eletta personaggio tv più significativo del decennio: il commento della conduttrice

Barbara d’Urso è stata eletta dai lettori del Corriere della Sera come il personaggio tv più significativo del decennio (secondo posto per Lilli Gruber) ed intervistata dal portale ha così ringraziato tutti:

“Non pensavo di vincere! Ma assolutamente no. Per me era impossibile, giuro impossibile. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato. Il fatto che siano arrivati tanti voti, poi, è segno che la televisione, in particolare quella generalista, interessa ancora molto. Ne sono felice visto che voglio lavorarci ancora un altro po’. Lilli Gruber? [la seconda classificata al sondaggio, ndr] la stimo molto. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello.

Ho intuito il potenziale dei social immediatamente, appena sono nati ho cominciato a usarli: per me sono fondamentali. Da qualche tempo ho scoperto anche Tik-Tok. Ormai fanno parte della mia normale routine: faccio due post al giorno su Instagram. Su Twitter mi diverto moltissimo: dopo “Non è la d’Urso” vado a dormire alle 4 perché mi perdo a leggere tra i 60 mila tweet che commentano la trasmissione