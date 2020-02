Barbara d’Urso punta il Festival di Sanremo: “Ecco chi saranno i miei primi due ospiti”

Era il 2014 quando Barbara d’Urso, intervistata dal settimanale Chi, per la prima volta dichiarò apertamente di voler condurre il Festival di Sanremo:

“Condurrò il Festival di Sanremo. Me lo sento. Quando sarà il momento giusto, lo farò, Adesso sono troppo giovane però arriverà il momento e l’occasione. Conosco la pancia del pubblico. Il Festival di Fazio a me è piaciuto, però mi rendo conto che forse non era molto popolare. La gente vuole Al Bano. Io ho mandato come inviata per Domenica Live Loredana Lecciso, e ci volevano le guardie del corpo per proteggerla dall’affetto della gente”.