Barbara d’Urso e Filippo Nardi: “Neanche un bacio, come compagna la trovo non facilissima”

Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Il rumor su un loro ipotetico flirt è nato circa un anno fa quando i due sono apparsi più volte insieme sui rispettivi profili Instagram, ma intervistato ai microfoni di Radio Radio da Giada Di Miceli nella sua trasmissione Non Succederà Più, l’ex gieffino ha categoricamente smentito.

“Fra me e Barbara? Non c’è mai stato nemmeno un bacio. Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì. Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate. Se trova domani l’uomo della sua vita io sono felice per lei, non sono invidioso”.