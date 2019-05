Barbara d’Urso: i dettagli sul suo finto fidanzato Danny Coppi – ecco come è stata coinvolta nel giallo di Mark Caltagirone

Barbara d’Urso per circa un anno è stata la fidanzata segreta di Danny Coppi, fratello di Simone Coppi (marito di Eliana Michelazzo) e di Lorenzo David Coppi (amante virtuale bisessuale di Sara Varone e Alfonso Signorini). Questo è quello che è emerso dal video confessione che la Michelazzo avrebbe fatto alla d’Urso nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso.

La storia risalirebbe al 2012 a tre anni di distanza dal falso matrimonio di Eliana Michelazzo con Simone Coppi, dopo che lo ha visto solo una volta da lontano alla Fontana di Trevi ed averlo baciato virtualmente.



A rivelare questa storia sarebbe stato Danny Coppi (che su Facebook si faceva chiamare Diabolik Dan) ad Eliana Michelazzo.

Ad Eliana questo presunto Danny avrebbe rivelato di essere il compagno segreto della d’Urso, che andava spesso a Cologno Monzese a trovarla e che lei era gelosissima, tanto che lui quando andava negli studi Mediaset non poteva allontanarsi da Ivan, autore e amico di Barbara.

Fra i messaggi inviati da Danny ad Eliana c’è anche un video della d’Urso (preso dal suo vecchio blog) dove mostrava i suoi smalti.

“Lui ti mandò questo video dicendoti che io avevo fatto questo video per te perché tu avevi la passione per lo smalto. E tu hai risposto “bello cuginetta apriamoci un negozio insieme”.

Secondo la ricostruzione della Michelazzo, infatti, lei avrebbe in qualche modo parlato pure con un profilo fake della d’Urso, che sarebbe poi sparito al termine della relazione fra lei e Danny.

Una ricostruzione fantasiosa e che fa acqua da tutte le parti.

Come mai Eliana Michelazzo (che bazzica da anni Pomeriggio Cinque e Domenica Live con i suoi assistiti) non ha mai ricordato a Barbara di quanto in chat la chiamava cuginetta e volevano aprire insieme un negozio di manicure?