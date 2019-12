Barbara d’Urso gaffe in diretta con Chiara Nasti

Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso ha trattato il tema degli influencer arricchiti citando il discusso scherzo de Le Iene, in cui Chiara Biasi ha dichiarato “Per 80 mila euro non mi alzo neanche dal letto“.

Nel match di confronto Barbara ha messo di fronte influencer arricchiti e vip in difficoltà economica, fra cui Denis Dosio, Taylor Mega e Chiara Nasti, che la d’Urso ha però confuso per Chiara Biasi.

“Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista di questa settimana! Ah, come no? Il caso della settimana, certo.. Ah è Chiara Biasi? No Chiara Nasti. Certo, ho confuso le due Chiara. E’ meglio se cado nella botola. […] Ma come si chiama Chiara? Blasi con la L di Livorno o con la I di Italia?”

Ovviamente Barbara d’Urso ha saputo rimediare alla gaffe buttando il tutto in caciara e giocando sull’ironia.



Ecco però il video: