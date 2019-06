Barbara d’Urso: gaffe in diretta a Pomeriggio 5 – finalmente scopriamo che è umana (VIDEO)

Barbara d’Urso è probabilmente la donna più impegnata della televisione italiana. Fiction, prime serate, programmi daytime, la nostra Santa di Cologno Monzese è inarrestabile.

Mai che mostri un cenno di stanchezza, Carmelita riesce a sembrare fresca ed energica anche dopo Live Non è la d’Urso e le famose 2 ore di sonno. Ieri però è arrivata la gaffe e Barbare ha finalmente dimostrato al mondo di non essere un robot.

Convinta di lanciare l’ennesima pubblicità, Barbara si è rivolta così ai suoi fedeli: “Bellissimo, ho quasi scoperto che la feta è formaggio di capra. Ci vediamo tra poco, a dopo!”

Peccato che in realtà Pomeriggio 5 era finito e dopo di lei è andato in onda Gerry Scotti. La d’Urso si è subito giustificata su Instagram:

“Non so e vi rendete conto di cosa ho appena fatto in trasmissione. Adesso sono in camerino e mi sono resa conto che prima, in diretta, ho detto ‘ci vediamo tra poco’. Ero convinta di lanciare un’altra pubblicità. Sono talmente piena di pubblicità e ne sono felice, che ero convinta ce ne sarebbe stata un’altra.

Quindi vi avrei salutato dopo. Tutti mi facevano dei segni che io non capivo in quel momento. Poi è finita la trasmissione e sono rimasta in mezzo. No vabbè, ma come sto?!”