Barbara d’Urso parla del Grande Fratello, degli ascolti di Live Non è la d’Urso e della Dottoressa Giò

Barbara d’Urso si è “dursointervistata” da sola fra le pagine di Italia Oggi dove – guidata dal giornalista Claudio Plazzotta – ha ripercorso i suoi ultimi impegni televisivi.

Come confessato dalla Santa di Cologno Monzese tutti i suoi programmi sono stati confermati anche nel 2020, compreso il Grande Fratello, che era stato inizialmente dato per disperso. Il reality show – al contrario degli scorsi anni – non debutterà in primavera bensì in autunno.

“A settembre parte il mio Grande Fratello”.

Confermati in blocco anche Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la d’Urso, giunto quest’anno alla terza edizione.

“L’azienda mi aveva dato come obiettivo l’11% di share, per un programma in grado di riempire il palinsesto per tanti mesi, a costi imparagonabili con le altre produzioni di intrattenimento. Una sfida vinta, abbiamo già superato le 30 puntate e sono strafelice”.

Purtroppo niente da fare per la fiction La Dottoressa Giò, tornata a sorpresa a inizio 2019 dopo un lunghissimo periodo di pausa.

“Lavoro sette giorni su sette. Anche al sabato, unico giorno in cui non vado in onda. Non ce la faccio, saltiamo un anno”.

Anche Barbara d’Urso, quindi, si riposa.