Barbara d’Urso risponde con classe ad un hater e lo azzittisce educatamente

Ieri Barbara d’Urso ha chiesto ai suoi follower di farle delle domande. Tre le tante, ce n’era una di un hater che ha chiesto alla Santa di Cologno Monzese quando potrà non vederla più in tv.

Carmelita non si è scaldata ed ha risposto con un bel caffeuccio shade, ma educatissimo.

“Spero il più tardi possibile. Intanto posso consigliarti (mentre sono in televisione) di cambiare canale…o di fare una passeggiata. Oppure fai l’amore con chi vuoi. Peace and love.”

In effetti continuo a non capire l’atteggiamento di molte persone che non amano il GF, Uomini e Donne, L’Isola e in generale i programmi Mediaset e si lamentano. La tv italiana ha un’offerta enorme, basta cambiare canale o anche guardarsi Netflix (la cui offerta però è sempre più simile a Mediaset in realtà).

Esiste il…