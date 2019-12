Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5

Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è tornata a collegarsi con Patrizia, la donna segregata e violentata dal cognato. La signora fiorentina è stata chiusa in una roulotte tra Rufina e Pontassieve per oltre un mese e qualche giorno fa è riuscita a scappare. Durante la sua prigionia l’aguzzino aveva fatto credere al figlio di Patrizia, che lei fosse scappata in Albania. Oggi il ragazzo e sua madre erano in collegamento a Pomeriggio 5 e Manuel è scoppiato a piangere.

Barbara d’Urso ha cercato di tranquillizzarlo, ma alla fine si è commossa:

“Manuel, un vero uomo ha il coraggio di piangere, quindi non vergognarti. Capisco che per te deve essere stato un mese tremendo. In questo momento vorrei tanto però che fossi tu a prendere la mano di mamma e a dirle ‘dai mamma non piangere, perché ci sono io’.

Noi mamma siamo quelle sempre pronte anche in momenti di difficoltà a prendere la mano di un figlio e dirgli ‘dai ciccio ci sono qui io’. Noi mamme però ogni tanto ci aspettiamo anche che un figlio ti prenda la mano e ti dica ‘mamma ci sono io per te'”.

Questo differenzia conduttrici come la d’Urso e la Venier (e non solo loro) dalle altre. Zia Mara e Carmelita come poche riescono ad emozionarsi e ad abbattere le barriere con le storie che raccontano e con le persone che intervistano e questo al loro pubblico piace.

Barbara d’Urso si commuove in diretta con Manuel e Patrizia.

