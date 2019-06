Barbara d’Urso spiega come mai non farà altre due puntate di Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso avrebbe dovuto chiudere ufficialmente Live Non è la d’Urso il prossimo 3 luglio, come inizialmente richiesto da Mediaset, ma alla luce di quanto fatto durante l’anno (dividendosi fra quattro programmi contemporaneamente in primetime e daytime fra Milano e Roma), la conduttrice ha detto ‘NO’.

Da sempre aziendalista convinta, questa volta Santa Barbara da Cologno Monzese (che per tredici settimane ha risollevato lo share di Canale Cinque), ha preferito non allungare di due puntate Live Non è la d’Urso e di chiudere questa sera, con la quattordicesima ed ultima puntata.



“Lo sapete, l’azienda e Publitalia mi avevano chiesto di andare avanti per altre due puntate con Live – Non è la d’Urso, ma ho preferito dire di no e chiedere di farmi andare andare un po’ in vacanza per tornare carica a Settembre, e loro hanno compreso. Come sempre allineati!”.

Ecco il post:

LO SAPETE L'AZIENDA E PUBLITALIA MI AVEVANO CHIESTO DI ANDARE AVANTI X ALTRE 2 PUNTATE DI @LiveNoneladUrso MA HO PREFERITO DIRE DI NO E CHIEDERE DI FARMI ANDARE UN PO' IN VACANZA PER TORNARE CARICA A SETTEMBRE E LORO HANNO COMPRESO👏COME SEMPRE ALLINNEATI!A STASERA! #noneladurso pic.twitter.com/xjLDNfsIga — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) 19 giugno 2019

Checché ne dica la gente, infatti, Live Non è la d’Urso è stato un esperimento riuscito che ha garantito a Canale Cinque ottimi ascolti arrivando a sfiorare il 20% di share. Le scuse di Fabrizio Corona, il caso Wanna Marchi e Stefania Nobile, il discusso matrimonio di Tony Colombo, la soap opera su Paola Caruso che ha scoperto chi è la madre biologica ed infine Pratiful: tutti argomenti che hanno reso di successo la trasmissione che avrà sicuramente una seconda edizione.

Live – Non è la d’Urso – ascolti

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)

6^ puntata: 2.827.000 telespettatori (16,55% di share)

7^ puntata: 2.475.000 telespettatori (14,94% di share)

8^ puntata: 2.369.000 telespettatori (14,47% di share)

9^ puntata: 2.911.000 telespettatori (17,7% di share)

10^ puntata: 3.916.000 telespettatori (18,3% di share)

11^ puntata: 3.184.000 telespettatori (18,97% di share)

12^ puntata: 3.030.000 telespettatori (19,96% di share)

13^ puntata: 2.876.000 telespettatori (19,4% di share)