Barbara d’Urso spiega perché Live Non è la d’Urso non raddoppierà: “Devo dirvi la verità”

Live Non è la d’Urso da questa settimana sarebbe dovuto andare in onda due volte: martedì sera e domenica sera. L’annuncio era stato fatto direttamente da Mediaset e l’ipotesi più accreditata era quella che voleva Barbara d’Urso correre in soccorso di Canale 5 che restava scoperto di programmi il martedì sera.

A quanto pare però qualcosa deve essere andato storto, perché alla fine Live Non è la d’Urso non raddoppierà, limitando ad andare in onda nel suo consueto appuntamento settimanale la domenica sera.

A svelare il perché è stata proprio Barbara in diretta tv:

“Qualche giorno fa Mediaset ha fatto un comunicato dicendo che Live Non è la d’Urso sarebbe andato in onda anche di martedì sera e quindi avremmo raddoppiato. Naturalmente io con molto orgoglio ho accettato questa richiesta del mio editore. Sono qui a disposizione. Devo però confessarvi una cosa: man mano che passano i giorni qui dal centro di produzione di Milano diventa sempre più complicato perché siamo sempre di meno, dobbiamo rinunciare anche a delle telecamere, a dei cameraman, ai tecnici, siamo davvero pochi. Siamo meno del 30% di quelli che siamo in generale”.

E ancora:

“Tutte le sere Mediaset garantisce una diretta su Rete 4 e le squadre ed i tecnici sono quelli, sono pochi e per cui non siamo ancora in grado produttivamente ed organizzativamente di essere dopo domani sera in onda, lo saremo a breve. Magari passano i giorni e ritorna qualcuno, però ecco: io sono a disposizione e faremo i raddoppi e quello che mi chiede l’azienda farò. Non questo martedì ma forse dalla prossima, vedremo. Vi dico la verità. Ora saranno 5/6 intorno a me rispetto ai 100 che c’erano prima, vengono a lavorare rischiando, però siamo qua con grandissimo amore”.

Ecco il video: