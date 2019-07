Lorella Cuccarini scrive a Barbara d’Urso, che risponde in merito alla “sfida” del pomeriggio

Manca più di un mese al ritorno in pompa magna di Pomeriggio Cinque e La Vita In Diretta e già molti magazine hanno parlato della diatriba a distanza fra Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini a causa di alcune dichiarazioni di quest’ultima poco carine sulla Santa di Cologno.

“Ospite da Barbara d’Urso? Non credo, no, non credo. Non ci sono mai stata, ma devo anche dire che non ne sento la mancanza. […] Se temo questa sfida? No, l’ho già avuta come competitor nei miei ultimi tre anni a Domenica In: ce la siamo cavati bene all’epoca, quindi confido di riuscire anche questa volta. Una chiave per battere la d’Urso? Non inseguiremo quel tipo di televisione, avremo il nostro stile”.