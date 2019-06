Barbara d’Urso (dopo le frecciatine di Tina Cipollari) parla di Maria De Filippi

Barbara d’Urso, dopo una sovraesposizione mediatica che l’ha vista protagonista di ben cinque show in soli sei mesi (La Dottoressa Giò, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso), ha deciso di staccare la spina e di stare più di due mesi lontana dal piccolo schermo.

Una decisione per non far stancare i telespettatori di lei, come confessato durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso e perché ha bisogno di una pausa dopo questi sei mesi da pendolare fra Roma e Milano.

I suoi programmi in prime time sono tutti andati bene: la sedicesima edizione del Grande Fratello ha chiuso con uno share medio del 19,7% (l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso con una media del 20%, mentre l’ultima de L’Isola dei Famosi del 16,3%) ed anche Live Non è la d’Urso è stato un esperimento riuscito, checché ne dicano i detrattori (chiuso con una media del 16,3%).

Per chiudere la stagione televisiva, la d’Urso ha concesso un’intervista a Repubblica dove ha parlato delle vitamine che prende per restare in forma, del suo orto, del suo desiderio di condurre il Festival di Sanremo ed anche delle critiche, che puntualmente le vengono mosse.

“Critiche costruttive? Ben vengano, perché devo continuare ad imparare. Poi ci sono quelle distruttive. Finché ci sono vuol dire che sono divisiva, personalità forte: piaci o non piaci. […] un sacco di gente vorrebbe stare al posto mio. Alla gente cattiva mando pensieri positivi, se passa il tempo a dire cattiverie è infelice. Chi invidia sta peggio di me”.

La d’Urso ha parlato anche della De Filippi ed a domanda diretta “Cosa ha la De Filippi che lei non ha?”, Barbara ha risposto:

“Un marito saggio come Maurizio Costanzo. Un’emozione sentimentale mi manca da tanto. Non faccio paura io, gli uomini si terrorizzano da soli. I giovani però no, mi vedo fidanzata con un fico che abita in un’altra città o un’altra nazione, ancora meglio”.

Vi ricordo che questa risposta è stata data dopo che Tina Cipollari (con Maria De Filippi che la punzecchiava), ha finto di non ricordarsi dell’esistenza in palinsesto di Pomeriggio Cinque e del Grande Fratello, per ben due volte consecutive.