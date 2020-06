Barbara d’Urso ridimensionata a Mediaset? TvBlog svela: “Pare che la dirigenza non abbia gradito…”

Barbara d’Urso è da sempre una stakanovista ed una soldatessa di Canale 5 e solo un paio d’anni fa riuscì ad andare in onda – quasi contemporaneamente – con Pomeriggio Cinque, Domenica Live, il Grande Fratello, Live Non è la d’Urso e pure con la nuova edizione de La Dottoressa Giò. Tre programmi, un reality ed una fiction che coprivano praticamente quasi tutti i giorni della settimana (escluso il sabato).

L’anno scorso la d’Urso, forte della fiducia di Mediaset, ha replicato, togliendo però dall’elenco la fiction e ridimensionando Domenica Live, che è passata dalle cinque ore di diretta ed il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez, alle circa due ore.

Quest’anno Mediaset sembrerebbe averle riconfermato la fiducia, ridimensionando però la sua presenza in video: secondo gli ultimi rumor, infatti, potrebbe vedersi togliere sia Domenica Live che il Grande Fratello. I rumors – come già sappiamo – sono stati tutti firmati da Davide Maggio e da TvBlog, che proprio in queste ore ha dato su Instagram altri dettagli sulla vicenda.

A chi ha chiesto se è vero che Mediaset sta cercando di “togliere di mezzo la d’Urso“, TvBlog ha risposto che “Non la stanno tagliando fuori, ma la stanno ridimensionando“. Questa scelta sarebbe stata presa da Pier Silvio Berlusconi “pare che la dirigenza non abbia gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi“.

Sul Grande Fratello TvBlog ha confermato l’ipotesi Signorini: “Al momento per il Grande Fratello è in pole Alfonso Signorini” / “Per il GF è favorito Signorini, ma è ancora in corsa“; mentre sul programma domenicale ha scritto: “Signorini nuova d’Urso? Dal punto di vista degli impegni sì” / “Il programma domenicale non si chiamerà Domenica Live e andrà in onda dopo il blocco delle soap a partire dalle 17.20“.

Alla d’Urso resterebbe l’impegno quotidiano con Pomeriggio Cinque e quello in prime time con Live Non è la d’Urso: “Barbara d’Urso condurrà sicuramente ancora Pomeriggio Cinque e probabilmente anche Live Non è la d’Urso (non è escluso il rinnovo a priori)“.

Che ne pensate?