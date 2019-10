“Barbara d’Urso mi ha denunciato” la confessione di un personaggio noto – la conduttrice però fa chiarezza

Stamani Alberto Dandolo ha dichiarato di essere stato denunciato da Barbara d’Urso. Il giornalista di Dagospia ha pubblicato i documenti sul suo account.

“La notizia riguarda proprio il sottoscritto e il suo presunti coinvolgimento in un procedimento giudiziario relativo ad un profilo instagram che si chiamava @barbaracarmelitadurto

Vi scrissi già qualche tempo fa che fui interrogato a lungo dalla Polizia Postale.

Ma la notizia del giorno è che in questi mesi sono stato indagato e che qualche giorno fa si sono pure chiuse le suddette indagini.

Ovviamente io vorrei dirvi e darvi tanti dettagli che non posso rendere noti per opportunità legali.

Ieri ho ritirato alla Polizia Postale la notifica di comunicazione fine indagini e ho scoperto che sono stato indagato per stalking contro la signora Maria Carmela D’ Urso.

Solo da questo momento il mio avvocato avrà accesso agli atti. Una volta letti, scriveremo una memoria difensiva in cui dovrò far maturare al Pm la certezza di non essere uno stalker informatico seriale della signora Maria Carmela (Barbara d’Urso). Un persecutore ossessionato da lei a tal punto da creare molteplici profili fake

con i quali stalkerizzarla, compromettendone la sua salute fisica e i suoi equilibri psichici. “