Barbara d’Urso approda su Netflix – la foto con Alvaro Rico

Chi credeva che chiusa Domenica Live per le vacanze natalizie Barbara d’Urso si concedesse del meritato relax si sbagliava di grosso perché ieri, proprio mentre in Italia andava in onda Domenica Rewind con le repliche della trasmissione, Barbara ha preso un aereo ed è volata in Spagna.

Prima ha fatto capolino negli studi di Mediaset Spagna dove ha visitato lo studio di un programma mattutino (il corrispettivo di Mattino Cinque) e successivamente quello del Gran Hermano Vip che ha chiuso i battenti qualche giorno fa con la vittoria di Adara Molinero, la nuova fidanzata di Gianmarco Onestini.

La grande novità però è stata nel pomeriggio quando ha incontrato Alvaro Rico, celebre attore della serie Elite di Netflix.

Fra gli hashtag usati dalla d’Urso su Instagram troviamo “mistero”, “Elite” e “spoiler”: cosa farà Barbara con Elite di Netflix? Un cameo? Una partecipazione? Un promo pubblicitario?

Barbara d’Urso con Alvaro Rico di Elite, serie di Netflix.