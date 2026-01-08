Barbara D’Urso, il nuovo anno cominciato male | La brutta notizia la mette alla porta: in Rai salta tutto

Un’ombra inaspettata si è posata nuovamente sul percorso professionale di Barbara D’Urso, la cui attesa per un ritorno stabile sul piccolo schermo sembra destinata a prolungarsi. L’indiscrezione, lanciata dall’esperto di retroscena televisivi Giuseppe Candela su Dagospia, rivela che il programma Rai “Surprise Surprise”, che avrebbe dovuto segnare un nuovo capitolo per la conduttrice, non vedrà la luce. Questa notizia alimenta ulteriormente il dibattito su una situazione che si trascina ormai da anni, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro televisivo di uno dei volti più noti d’Italia.

La motivazione ufficiale addotta per la cancellazione dello show sarebbe la mancanza di budget. Tuttavia, Candela ha sollevato un velo su un possibile scenario sottostante, menzionando un “patto di non belligeranza con Mediaset”. Seppur mai confermato apertamente dalle parti coinvolte, questo dettaglio torna ciclicamente a galla ogni qualvolta si discute delle difficoltà che l’ex volto di Pomeriggio Cinque incontra nel trovare nuovi spazi in Rai. Un’ipotesi suggestiva che getta una luce differente sulle dinamiche che regolano il mercato televisivo italiano e sul destino professionale della D’Urso.

Il presunto “patto di non belligeranza” blocca la conduttrice?

L’eco del presunto accordo tra i vertici di Mediaset e la Rai è un ritornello persistente nelle cronache televisive, un’intesa non scritta che, secondo i ben informati, mirerebbe a evitare una concorrenza troppo aggressiva sui volti più popolari. In questo intricato scenario, Barbara D’Urso si troverebbe a essere una sorta di vittima illustre, con il suo desiderio di tornare a condurre programmi importanti che si scontra con una realtà più complessa di quanto appaia. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle aveva fatto sperare in un preludio a un nuovo impegno Rai, ma al momento, le indiscrezioni suggeriscono un nulla di fatto.

Oltre allo stop di “Surprise Surprise”, lo stesso Giuseppe Candela ha provveduto a ridimensionare anche le voci riguardanti una possibile presenza di Barbara D’Urso al Festival di Sanremo 2026. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte di Carlo Conti ad averla al suo fianco per una serata, ma il giornalista ha categoricamente smentito, affermando che la notizia “non trova conferme”. Al contrario, il palco dell’Ariston sembrerebbe sempre più vicino per Andrea Delogu, che ha condiviso con D’Urso l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, evidenziando come le dinamiche televisive siano in costante mutamento e spesso imprevedibili.

Tre anni di silenzio e la promessa di una verità

La mancata produzione di “Surprise Surprise” e la smentita sulle ipotesi sanremesi non fanno che acuire il senso di un isolamento professionale per Barbara D’Urso, ferma da quasi tre anni. Dopo la brusca e inattesa uscita da Mediaset nel maggio 2023, la conduttrice non ha più avuto l’occasione di guidare alcun programma televisivo. Non si tratta certo di una mancanza di volontà da parte sua, avendo più volte espresso pubblicamente il desiderio di riprendere in mano le redini di un progetto significativo, ma piuttosto dell’assenza di proposte che siano state ritenute realmente solide e strutturate per un ritorno in grande stile.

Questo prolungato “esilio” dal piccolo schermo, confinato al campo delle indiscrezioni e mai suffragato da conferme ufficiali, ha spinto di recente la stessa D’Urso a lasciare trapelare qualche parola dal tono enigmatico. Ha infatti accennato alla possibilità che un giorno possa “parlare apertamente” e rivelare chi, a suo dire, si cela dietro questo allontanamento forzato. Una promessa che, nel clima di costante attesa che circonda la sua figura, risuona come un capitolo ancora tutto da scrivere, mantenendo viva la curiosità su quali verità potranno emergere in futuro e sul reale motivo di questo lungo stop.