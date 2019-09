Barbara d’Urso mostra il nuovo studio di Pomeriggio 5 – lo spot

Come vi avevo annunciato la scorsa settimana, Barbara d’Urso con Pomeriggio 5 tornerà dal prossimo lunedì 9 settembre. Lo show della Santa di Cologno andrà in onda subito dopo Il Segreto (per Uomini e Donne invece dovremo aspettare lunedì 16 settembre).

Oggi Carmelita aveva annunciato una sorpresa e infatti poco fa ha condiviso sui social lo spot di Pomeriggio 5, mostrando anche il nuovo studio.

Oltre Pomeriggio 5: ecco quando inizieranno tutti i nostri programmi preferiti

Mattino 5: 9 settembre

Forum: 9 settembre

Vieni Da Me: 9 settembre

Temptation Island Vip: 9 settembre

La Vita in Diretta: 9 settembre

Chi L’Ha Visto: 11 settembre

X Factor: 12 settembre

Domenica Live: 15 settembre

Domenica In: 15 settembre

Live Non è la d’Urso: 15 settembre

Uomini e Donne: 16 settembre

Eurogames: 16 settembre

Tu Si Que Vales: 28 settembre