Barbara d’Urso svela in che rapporti è con Pamela Prati e parla di Mara Venier

Barbara d’Urso, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha svelato in che rapporti è rimasta con Pamela Prati e cosa pensa di tutta questa faccenda che è stata rinominata dal web Pratiful.

“Pamela Prati? Durante questa storia non l’ho mai sentita. L’ho vista solo una volta, a tu per tu, fuori dal mio camerino perché lei aveva messo come condizione quella di incontrarmi prima di venire ospite nella penultima puntata di Live. L’ospitata sarebbe stata a titolo gratuito. Come credo tutti sanno, il giorno dopo non si è presentata. E guardi, a me non spaventa un pezzo di trasmissione “vuota” perché io riesco a parlare anche del panda d’Egitto, che non esiste. È che io non prendo in giro la gente. Se concordi l’ospitata, Canale 5 fa i promo per annunciarti, io a Pomeriggio 5 faccio lo stesso, tu non vieni, allora io devo raccontare come sono andate le cose. […] Se Eliana Michelazzo è davvero innocente come dice? Io non ho ancora capito la verità. E’ una storia assurda. Ora per fortuna ci penserà la magistratura, anche perché ci sono molte denunce”.