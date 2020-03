Barbara d’Urso chiede scusa, ma viene attaccata dal segretario del Sindacato della Polizia Penitenziaria: “Non lo faccia mai più”

Ieri a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso si è scusata più volte con la Polizia penitenziaria per un errore commesso nei giorni scorsi: “Volevo chiedere scusa, se ho chiamato la Polizia Penitenziaria ‘guardie carcerarie’. Credo che voi sappiate che io sono vicina a tutti voi. So anche che siete in pochi e siete in difficoltà”.

Nonostante le scuse, Donato Capece, Segretario Generale del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria, ha attaccato la conduttrice: “Vedo che lei poco conosce il corpo dei poliziotti penitenziari. Noi siamo degli eroi sconosciuti. Noi permettiamo ai cittadini di vivere in serenità. Quando lei manda un messaggio dicendo che i detenuti sono nel suo cuore, io le dico che lei ci deve delle scuse. Deve scusarsi. E mai più dovrà dire guardie carcerarie. Non sono mai esiste, sono dei poliziotti. Signora Barbara d’Urso lei ci deve delle scuse pubbliche e restituire a noi al dignità che ci ha tolto, ok?“.

Barbara d’Urso ha risposto: “In che modo vi ho denigrati? Io le avevo appena fatte le scuse, se vuole le rifaccio. Chiedo umilmente scusa per aver chiamato per errore guardie carcerarie la polizia penitenziaria le persone che sono nel mio cuore. Lei però fa un piccolo errore quando dice che non so niente della Polizia penitenziaria. Lei è venuto qui per fare polemica con me. Segretario generale, io come ho fatto prima chiedo scusa, che fa tantissimi sacrifici. Mi dispiace se ho fatto quell’errore con le parole, capitemi, è un momento complicato. Voi continuate ad essere nel mio cuore e sono fiera di entrare nelle carceri. Grazie comunque al segretario generale“.

Ammazza che caffeuccio amaro ha servito il signor segretario a Barbara. Onestamente mi pare un ca**iatone eccessivo per aver detto ‘guardie carcerarie’ al posto di Polizia penitenziaria, soprattutto perché Carmelita si è scusata più volte per questa gaffe. Doveva mettersi in ginocchio sui ceci forse?

Donato Capece attacca Barbara d’Urso: il video di Pomeriggio 5.