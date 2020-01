Barbara d’Urso furiosa, lei e Pomeriggio 5 sono stati truffati: “La cosa più schifosa in 12 anni in trasmissione”

Da più di una settimana Barbara d’Urso cerca di aiutare Giovanna e Livio, una donna di 90 anni e suo figlio, che da anni sono costretti a vivere in un garage, senza bagno e riscaldamento. In una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 un uomo si era offerto di dare vitto e alloggio ai due, nella dependance della sua villa ad Ostia. Qualcosa però è andato storto e la conduttrice oggi si scagliata contro questo falso benefattore.

“In questi giorni è successa una cosa molto grave. In teoria oggi tra le 17:30 e le 18:00 avremmo dovuto incontrate il presunto benefattore, ma lui non c’è. Questa è una delle cose più schifose che io ho mai dovuto raccontare in 12 anni di Pomeriggio 5.

La mia inviata con Giovanna e Livio hanno atteso più di 3 ore l’arrivo di questo signore in un bar. Questo signore non si è mai presentato.

Abbiamo pensato ‘ma è mai possibile che al mondo esista una persona che vuole prendere in giro una nonnetta di 90 anni?’ Voi pensate che possa esistere un disgraziato del genere? Io pensavo di no.

Abbiamo scoperto la villa di cui dice di essere proprietario questo signore. Si tratta di una casa abbandonata, senza finestre e porte e senza nessuna dependance. Adesso è chiaro che ci troviamo davanti ad un truffatore. Noi stessi siamo stati truffati. Ovviamente le cose sono andate subito in mano ai nostri legali, che si occuperanno del caso. Adesso vorrei dire una cosa mia personale a questo tizio ‘a me fai un grandissimo schifo'”.