Barbara d’Urso serve un caffeuccio amarissimo a Pupo: “Adesso basta, in passato l’ho anche querelato”

Pupo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato intendere di aver avuto una storia con Barbara d’Urso.

“Adriana Volpe nega il flirt con Zequila? A me è capitato con una donna famosa con la quale ho avuto una storia. È capitato che lei ha negato. In questa storia ho molta simpatia per Zequila che è entrato in cul de sac. Barbara? Basta dai Alfonso”.

Oggi durante Pomeriggio 5, Carmelita ha servito un caffeuccio amarissimo al cantante toscano.

“Come tutte le mattine il mio ufficio stampa mi manda la rassegna stampa. Tra questi siti molti riportavano alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo uomo. Piccolo nel senso di età, perché è più piccolo di me. Ancora dopo anni continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa. Io in questi anni c’ho riso e non ho mai replicato. Anni fa ho fatto una querela perché lui aveva detto che io invecchiando ero diventata brutta , grassa e cessa come un calciatore. Querela che ho perso perché il giudice ha detto che non era diffamazione. Io adesso voglio parlare a questo ragazzo e cantante famosissimo in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui e lo stesso i siti, anche perché ama due donne e questa è una cosa bella da dichiarare. Quindi basta parlare di una finta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini e soprattutto per la prossima stupenda canzone che scriverai. Perché sei un grande cantautore, sei anche un bravo conduttore, ti ricordi che ti presi io alla Fattoria?”