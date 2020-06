Barbara d’Urso racconta la verità sul suo rapporto con Federica Panicucci

Per anni sono circolati rumor di una presunta rivalità tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 aveva provato a smentire queste voci, ma senza troppo successo.

Solo l’incontro (con tanto di bacio e abbraccio) della Pany e Carmelita a Verissimo ha messo a tacere tutti. Barbara in una recente intervista concessa al sito DiLei ha parlato del suo rapporto con la collega.

“Mi trovo bene con lei, abbiamo un ottimo rapporto. Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro”.

Io invece vi propongo in esclusiva CHOC gold uno scatto super inedito di Barbara d’Urso e Federica Panicucci.

“Sicuramente torneremo – come ogni anno – il 7 settembre con “Pomeriggio Cinque” e il 13 con “Live – Non è la d’Urso” e con “Domenica Live”, che era stato sospeso proprio a causa della pandemia così come molte altre trasmissioni Mediaset, per esempio Chiambretti e Verissimo. Il GF? se si farà, sarà sicuramente molto più avanti. In primavera inoltrata, che è la solita collocazione del “GF Nip”. Ma non si sa ancora molto dei palinsesti del 2021”.