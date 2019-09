Barbara d’Urso parla del suo rapporto con Mara Venier e della concorrenza tra Domenica Live e Domenica In

Barbara d’Urso è tornata a parlare del suo rapporto con Mara Venier. Sembra infatti che nonostante la concorrenza di Domenica In e Domenica Live, le due regine della tv siano amiche. La Santa di Cologno Monzese ha anche rivelato che le piacerebbe fare un programma con Zia Mara.

“No, non siamo rivali. – si legge su Libero – La concorrenza non toglie la stima e il bene che proviamo reciprocamente da vent’anni. Anzi, mi divertirebbe da matti fare un programma con lei.”

Il giornalista di Libero ha fatto notare una possibile frecciatina di Mara “La Venier ha detto di non aver voluto allungare Domenica In per «garantire una diretta di alto livello». Qualcuno l’ha considerata una punzecchiatura a lei“.

Barbara però non l’ha percepita come una shade ed ha anche spiegato come mai la sua Domenica Live non partirà dal primo pomeriggio.

“Sono certa che non si riferisse a me. Peraltro anche quest’anno Domenica Live andrà in onda da metà pomeriggio e non più dalle 14 per consentirmi di condurre anche Live”

B!tches vi piacerebbe vedere Mara e Barbara nello stesso programma?



Lo scorso luglio anche Mara Venier ha parlato del suo rapporto con Barbara d’Urso.